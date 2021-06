Lukaku: “Non è stato facile giocare. Contento per la vittoria”

Il protagonista assoluto del Belgio, Romelu Lukaku, ha parlato a fine gara dopo la vittoria sulla Russia per 3-0, parlando chiaramente anche delle condizioni di Eriksen.

Queste le sue parole: “Sono molto contento per la vittoria, è stato difficile giocare per me e spero che Eriksen stia bene. Abbiamo avuto paura, il mio pensiero è per la sua compagna e per i suoi bambini. Comunque abbiamo fatto una grande prestazione e speriamo di ripeterci nel corso del torneo”.

Foto: Twitter personale