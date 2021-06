Lukaku: “Non è stata la nostra miglior partita. Bravi a recuperare nella ripresa”

Romelu Lukaku, attaccante dell’Inter e del Belgio, ha parlato così ai microfoni di SkySport dopo la vittoria in rimonta sulla Danimarca: “Per noi è stata una partita difficile, lo sapevamo. La Danimarca ha iniziato bene, facendo un grande primo tempo dopo quello che hanno vissuto. Merito a noi per averla recuperata nella ripresa anche se non è stata la nostra miglior partita”.

