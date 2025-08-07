Lukaku: “Favoriti per lo scudetto? Vi dico cosa penso”

Romelu Lukaku è uno dei protagonisti presenti tra le pagine de La Gazzetta dello Sport. L’attaccante del Napoli ha rilasciato una lunga intervista tra le colonne della rosea. Ecco alcuni momenti salienti della chiacchierata: “Favoriti per lo scudetto? È un nuovo campionato, si parte da zero. Siamo qui per prepararci bene ora, poi vedremo”. Il Lukaku di oggi: “Sono più esperto, sicuro. E faccio tanto lavoro tattico a casa: guardo le squadre avversarie, ho più controllo delle cose che succedono e vedo l’azione prima che arriva. Prima ero più reattivo, più dinamico. La gente può dire che il fisico è cambiato, ma anche adesso, in ogni gara, ci sono due o tre azioni in cui posso fare la differenza partendo da lontano. Però sono più altruista, lo dicono gli assist. Quando sono arrivato in Italia guardavo più a me stesso”. Sulla scelta di Napoli: “La gente aveva dei dubbi su di me, ma ero convinto che avremmo fatto qualcosa di speciale”. Sull’ultima deludente apparizione in Champions: “L’ho vissuta molto male per un anno, sono sincero. Vedi come sono andate le cose… non ho potuto dire le mie cose, ho lasciato parlare la gente perché io non sono uno che ama passare per la stampa e attaccare, preferisco reagire calcisticamente. Ora guardiamo avanti, siamo di nuovo in Champions: divertiamoci”. Sulle critiche post Istanbul: “Tu vedi delle cose, ma se la gente non sa la verità è un’altra storia, non si può capire perché ho fatto delle scelte… Nella mia carriera, ogni volta che ho detto la verità è stata vista come una cosa scomoda. E ora voglio evitare polemiche”. Un voto alla stagione del Napoli: “Volevo fare meglio, quando sei ambizioso vuoi sempre fare meglio. Potevo fare di più: 14 gol e 10 assist possono essere un bel bottino ma non è il massimo, io cerco sempre di alzare l’asticella, non si può arrivare alla perfezione ma bisogno provare ad avvicinarsi. Ma sono contento, perché la squadra ha vinto”.

Foto: Instagram Napoli