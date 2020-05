Lukaku mostra i muscoli in allenamento: “Qui non ci sono gambe da gallina”

Romelu Lukaku mostra i muscoli sui social. L’attaccante belga dell’Inter, tornato ad allenarsi ad Appiano Gentile, ha pubblicato sui profili personali alcune foto che lo ritraggono durante la seduta odierna: “Qui non ci sono gambe da gallina”, il commento di Lukaku in riferimento al suo fisico scultoreo. Un messaggio forte e chiaro in vista della possibile ripresa del campionato: Big Rom è pronto.

https://twitter.com/RomeluLukaku9/status/1262447945628123136/photo/2

Foto: Twitter personale Lukaku