Lukaku: “Mi scuso con i tifosi del Chelsea per la situazione che ho creato. Riconquisterò la vostra fiducia”

Romelu Lukaku, attraverso il profilo ufficiale del Chelsea, ha rilasciato un messaggio a tutti i tifosi del club inglese: “Mi scuso con i tifosi per ciò che ho causato, voi conoscete il legame che ho con questo club sin dalla mia adolescenza e capisco assolutamente la vostra arrabbiatura. Ovviamente sarà mio compito riconquistare la vostra fiducia. Darò il massimo ogni giorno, durante ogni allenamento e nel corso delle partite per vincere. Ho posto le mie scuse all’allenatore, ai miei compagni e al club; penso non fosse il momento giusto: renderò per la squadra nel miglior modo possibile”.

A message from Romelu. — Chelsea FC (@ChelseaFC) January 4, 2022

FOTO: Instagram Lukaku