Lukaku: “L’eliminazione fa male, ma ci rialzeremo. Sono orgoglioso di questo gruppo”

11/07/2026 | 23:03:56

Romelu Lukaku, attaccante del Napoli e del Belgio, ha espresso sui social un suo pensiero dopo l’eliminazione dal Mondiale, avvenuta per mano della Spagna.

Le sue parole: “Abbiamo dato tutto, ma il risultato non è andato in nostro favore. Sono orgoglioso di fare parte di questo gruppo: abbiamo dimostrato coraggio e mentalità quando è stato necessario. Speriamo di essere riusciti a dare alle persone a casa qualcosa per cui guardare con fiducia al futuro, ma questo è solo parte del percorso e continueremo a migliorare. Fa male, ma ci rialzeremo. E’ dura, fa male, ma ci rialzeremo. Grazie per il vostro supporto”.

Foto: X Nations League