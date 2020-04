Lukaku: “Lasciare l’Inter? Assolutamente no”. Poi scherza con Brozovic: “Con quei capelli…”

Nel giorno di Pasqua, Romelu Lukaku ha intrattenuto i propri follower con una lunga diretta Instagram. Queste le parole dell’attaccante belga dell’Inter: “Brozivic (il croato ha stuzzicato l’ex United con qualche commento, ndr),sSei più brutto di me, con quei capelli poi sembri una pornostar. Non mi piaci, pettinati come prima (ride, ndr). Sei uno dei migliori. Credo che la Serie A sia bella, ma c’è un’intensità diversa rispetto alla Premier, conta di più la tattica. Ma entrambe sono belle, solo ognuna con le sue particolarità e differenze. E adoro sia l’Italia che l’Inghilterra, entrambi i Paesi sono stati molto accoglienti con me. Andare via dall’Inter? Sei pazzo, assolutamente no!”, la risposta alla domanda di un tifoso. Lautaro? Fantastico, anche come ragazzo. Sta crescendo e io sono contento di giocare con lui, lo adoro” , ha chiuso Lukaku.

Foto: sito ufficiale Inter