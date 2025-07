Lukaku: “L’Anderlecht mi ha salvato la vita”

01/07/2025 | 23:40:08

Romelu Lukaku, centravanti del Napoli, si è raccontato al podcast Koolcast Sport partendo da uno dei rapporti più importanti della sua vita: “L’Anderlecht mi ha salvato la vita. Non si tratta solo di amore per il club. Se la gente parla male di Herman Van Holsbeeck o Jean Kindermans, non potrei mai farlo. Li sono stato aiutato, mentre l’Anderlecht non ha dovuto fare tutto questo. Normalmente, sarei andato al Chelsea a 14 anni per diventare l’attaccante, ma non ci sono andato perché l’Anderlecht ha fatto quello che ha fatto”.

Foto: Instagram serie a