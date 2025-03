Lukaku: “L’ambiente è davvero stimolante, qui a Napoli tutto mi riporta alla squadra, alla passione”

Romelu Lukaku si è messo completamente a nudo in un intervista rilasciata al Corriere dello Sport affrontando vari temi, sull‘Inter, su Conte e Mourinho:

“Io non ho mai odiato l’Inter, mai. Se qualcuno ha parlato, soprattutto in quel periodo, quel qualcuno non ero io”

“Odiavo giocare spalle alla porta. Al Chelsea lui fu molto chiaro: Se non migliori questo aspetto non puoi giocare con me. Zero alternative. Lo devo ringraziare perché quello che era il mio punto debole si è trasformato in una qualità”

“Assolutamente no. José… José è un vincente, l’ho avuto due volte, prima a Manchester e poi alla Roma. Qualcosa è accaduto tra lui e non so chi e non volevo mettermi in mezzo. Di José non parlerò mai male, alla Roma non aveva una squadra top, ma è andato fino in fondo. Gli auguro sempre il meglio, anche in Turchia sta facendo cose fantastiche”.

“L’ambiente è davvero stimolante, qui a Napoli tutto mi riporta alla squadra, alla passione. Il magazziniere tifa Napoli, il cuoco e gli impiegati anche. L’energia che la gente trasmette è incredibile”

