Lukaku, l’agente: “Rapporto buono con lo United, solo qualche problema tattico. Romelu voleva una nuova sfida”

Federico Pastorello, agente dell’attaccante dell’Inter Romalu Lukaku, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky Sports UK: “Il suo rapporto con Solskjaer è stato buono alla fine. Ci sono solo stati alcuni problemi tattici perché Romelu è un vero 9 e talvolta l’allenatore ha preferito un altro fantastico giocatore come Rashford. La mossa del trasferimento non è stata realmente legata a qualche problema particolare col Manchester United, ma piuttosto all’esigenza di provare una nuova esperienza. Era felice allo United, uno dei primi tre o quattro club del mondo, gli piacevano molto i tifosi. Giocare per loro è stato fantastico e lui ne era felice, ma voleva mettersi alla prova in un altro campionato: aveva bisogno di una nuova sfida. Il suo impatto? Se dicessi che non sono sorpreso, in parte mentirei. Non avevo dubbi che l’arrivo di Romelu in Serie A sarebbe stato un successo, ma mi sorprende persino con i suoi numeri. All’inizio è sempre complicato, quindi è davvero incredibile avere un impatto così positivo”.

Foto: Lukaku Twitter