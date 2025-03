Lukaku: “La prima volta al Maradona? Ho sentito un calore incredibile dai tifosi, mai provato prima”

Intervistato da Radio CRC, Romelu Lukaku, attaccante del Napoli, ha parlato di alcuni temi della stagione in Azzurro.

Queste le sue parole: “La prima volta al Maradona? Durante il riscaldamento ho sentito un calore incredibile dai tifosi, mai provato prima. Dopo la partita ho chiesto a Mertens se fosse sempre così, lui mi ha confermato che è una costante. L’urlo del pubblico ti spinge, mette pressione agli avversari. Quando succede, per loro diventa difficile, è una questione mentale che ti dà ancora più carica”.

Quanto è importante la comunicazione tra attaccanti?

“È essenziale. Parliamo molto tra noi, con Raspadori, Simeone, tutti abbiamo caratteristiche diverse ma possiamo giocare insieme. Questo aiuta anche il mister a prendere decisioni e, se c’è intesa, i risultati arrivano. Siamo un gruppo affiatato anche fuori dal campo: ogni martedì organizziamo tornei di Call of Duty, siamo sempre 10-12 giocatori. Gioco ai videogiochi anche con i miei figli, tra Fortnite e giochi di calcio. Mio figlio? Quest’anno è al secondo anno all’Anderlecht, si sta divertendo. Vuole giocare in attacco, non in difesa. Sicuramente è più tecnico di me, all’Anderlecht lavorano molto bene. Io non interferisco con gli allenatori, ovviamente”.

Corsa Scudetto: “Cercheremo di fare la nostra corsa fino alla fine. Non sarà facile, ma dobbiamo continuare per la nostra strada, poi tireremo le somme”.

Foto: sito Napoli