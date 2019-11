Lukaku: “La mentalità ha fatto la differenza. Juve? Penso solo all’Inter”

Romelu Lukaku, autore della doppietta decisiva contro il Bologna che è valsa la vittoria dell’Inter, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport dopo la gara: “Questo rigore è stato molto importante per noi, oggi dovevamo vincere. Bravo il Bologna per l’intensità con cui ha giocato, ma oggi la mentalità della squadra era molto buona e sono contento. Sorpreso dall’impatto? No, è la mentalità di tutti i giorni. Ho 26 anni, devo crescere come tutta la squadra. Io non guardo il risultato della Juve, per me è importante che l’Inter vinca. Oggi abbiamo vinto e va bene così La pressione alla Juve? Non sono concentrato sulla Juventus, penso solo all’Inter”, ha chiuso Lukaku.

Foto: Twitter ufficiale Inter