Lukaku: “Inter? Ho accettato perché mi sento un uomo in missione e voglio vincere”

Romelu Lukaku si racconta a Bleacher Report durante una partita a Call of Duty spiegando i motivi che l’hanno spinto ad accettare l’Inter: “La delusione per l’eliminazione dal Mondiale è stata grande, anche perché siamo arrivati davvero vicini ad una traguardo incredibile per una Nazionale di soli 11 milioni di abitanti. Questa cosa mi ha colpito. Quando mi sono trasferito all’Inter avevo dentro tutta questa energia che intanto era cresciuta. Ed ero un uomo in missione. Mi dicevo: ‘ok, questo sono io, andiamo’”.