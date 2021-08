Lukaku, imbrattato a Milano il murale a lui dedicato

Dopo due stagioni di reti gonfiate, difese violate e mille emozioni nerazzurre, Romelu Lukaku si appresta a vestire la maglia del Chelsea. Un’operazione definita nella giornata di sabato e che nelle prossime ora sarà anche ufficiale. Un trasferimento che i tifosi dell’Inter, per usare un eufemismo, non hanno preso bene. Questa sera, infatti, è stato imbrattato a Milano il murale dedicato al gigante belga. E pensare che appena prima di partire Lukaku aveva rivolto una promessa ai suoi ex supporters dicendo: “Manderò presto un messaggio ai tifosi dell’Inter”. Questi ultimi hanno fatto sicuramente prima di lui.