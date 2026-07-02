Lukaku: “Il rigore finale? Avevo ancora in mente gli ultimi errori, meglio che abbia tirato Tielemans”

02/07/2026 | 21:33:27

Romelu Lukaku, attaccante del Belgio e del Napoli, a una tv belga spiega il motivo per cui il rigore decisivo, al 125′ contro il Senegal, lo abbia tirato Tielemans, nonostante per diversi minuti abbia avuto lui la palla da calciare.

Le sue parole: “Sai… mentalmente penso ancora ad errori recenti, penso a quei momenti difficili. E ho preferito calciasse Yuri Tielemans, non è una questione personale. È la squadra che deve vincere e visto che mentalmente la situazione è questa, meglio che a calciare sia stato Yuri”.

Foto: X Inter