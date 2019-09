Lukaku: “Il Milan non ha fatto niente. Ho baciato la telecamera perché…”

Romelu Lukaku, attaccante dell’Inter, ha parlato dopo il successo nel derby contro il Milan ai microfoni di InterTV:

Com’è vincere e segnare nel tuo primo Derby di Milano?

“Sono molto contento della vittoria: questa partita per noi è molto importante. Oggi giochiamo con l’intensità e la mentalità dei campioni”.

Esultando, hai baciato la telecamera. Lo interpretiamo come una dedica d’amore all’Inter…

“Quando sono arrivato in estate, avevo promesso di lanciare un messaggio a mia madre attraverso la telecamera. Sono stato molto contento d’aver segnato in quella fase di gara”.

Il Milan ha costruito poco, perché l’Inter ha concesso poco agli avversari.

“Lo staff ci ha preparati molto bene. Conosciamo i pregi del Milan, oggi loro non hanno fatto niente: noi abbiamo controllato la partita, avremmo potuto segnare molti più gol. Abbiamo fatto dei passi in avanti rispetto alla gara di Champions contro lo Slavia”.

Come ti senti in questo momento?

“Bene. Conte mi piace molto, perché fa lavorare bene non soltanto il sottoscritto, ma anche tutta la squadra”.

Mercoledì subito in campo, contro la Lazio.

“Il mister ha molti giocatori a sua disposizione, tutti siamo okdal punto di vista fisico. Per me è meglio poter giocare due partite a settimana, così passano tutte in maniera molto veloce”.

Foto: Lukaku Twitter