Lukaku: “Il gol più bello in carriera? Al Milan. Come compagni avrei voluto Adriano e Ronaldo”

Ronalu Lukaku, attaccante dell’Inter, ha parlato a Footsteps, raccontandosi un po’ e parlando della sua carriera.

Queste le sue parole: “Nella mia carriera è stata importante la determinazione, la voglia di migliorare e avere sempre nuovi obiettivi. Ma anche l’umiltà. Il gol più bello? Uno dei più belli all’Inter è stato quello del 3-0 contro il Milan. Perisic ha calciato la palla e c’eravamo io e Barella: ho chiesto a Nicolò di lasciarmela e ho visto che c’era lo spazio per andare. E lì ho iniziato a correre: inizialmente volevo fare un doppio passo a destra, però c’era Lautaro lì e non potevo dargli la palla, quindi sono andato sul sinistro, ho visto solo un piccolo spazio e mi sono detto che dovevo calciare il più forte possibile e ho fatto gol”.

I compagni ideali? “Come compagno di stanza avrei voluto Adriano perché è una persona buona, ogni volta che ci parlo provo delle emozioni. Quando ero piccolo la gente diceva che era un giocatore con forza e potenza che utilizzava solo il sinistro, quando l’ho visto giocare avevo solo 10 anni e mi ha cambiato tutto. Come compagno d’attacco avrei voluto Ronaldo il Fenomeno perché lui è destro e io sinistro, ma per la maniera in cui giocava dico anche Vieri. Avrei voluto sfidare Materazzi perché è alto, forte e aggressivo e quelli sono i difensori che ti mettono più in difficoltà, e nelle difficoltà si migliora. Le sfide con lui sarebbero state interessanti da vedere per la gente”.

Foto: Instagram Inter