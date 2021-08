Lukaku: “Ho molta strada da fare, ma è stato bello vincere e segnare contro l’Arsenal”

Il Chelsea ieri ha vinto il derby di Londra in casa dell’Arsenal per 2-0. Decisivo il nuovo arrivato Romelu Lukaku che ha firmato il primo gol. Quando gli è stato chiesto di descrivere la propria prestazione, l’ex Inter si è così espresso: “Dominante, direi. Cerco di migliorare ogni volta – le dichiarazioni rilasciate in un’intervista a Sky Sports -, ho molta strada da fare, ma è stato bello vincere e iniziare bene. Ora dobbiamo continuare a lavorare, continuare a costruire e continuare a diventare più forti perché la Premier League è un campionato molto competitivo. Siamo pronti per la sfida e speriamo di poter migliorare su questo. Sono i campioni d’Europa ma loro vogliono continuare a migliorare, io voglio vincere. Dobbiamo continuare a lottare, lavorare sodo e fornire prestazioni come questa”.

Foto: Twitter Chelsea