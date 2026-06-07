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Lukaku: “Ho giocato 64 minuti in stagione, essere al Mondiale è un miracolo. Qualsiasi Nazionale mi avrebbe lasciato a casa”

07/06/2026 | 16:55:35

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Romelu Lukaku, attaccante del Napoli, ha parlato della sua emozione di essere al Mondiale, nonostante solo un’ora di gioco effettuata in campionato.
Le sue parole a VTM: “Qualsiasi altra Nazionale non mi avrebbe convocato al Mondiale. Ho giocato soltanto 64 minuti in stagione: essere qui è un miracolo. Devo procedere un passo alla volta, senza mettermi addosso pressione. Sarebbe inutile. Segnare contro la Croazia in amichevole è stato emozionante… ma contro la Tunisia ero ancora più commosso. Sarebbe stato il compleanno di mio padre. Mi veniva da piangere, ma per fortuna non l’ho fatto”.
Foto: X Inter