Lukaku: “Futuro? Ho già parlato con il Napoli. Ora voglio pensare solo al Mondiale”

06/06/2026 | 22:58:58

Romelu Lukaku, attaccante del Napoli, dal ritiro del Belgio ha parlato anche del suo futuro.

Le sue parole: “Il mio rapporto con il Napoli è tranquillo. Non c’è un solo problema. Tutti capiscono perché ho fatto quello che ho fatto. Non ho idea da dove vengano queste cose. Il mio amore per il Napoli rimane immutato. Ho ancora un anno di contratto; nella mia mente, sono un giocatore del Napoli. Se la gente pensa che volessi usare questa situazione come un’opportunità per trasferirmi, si sbaglia. Ho avuto un infortunio e mi sono fatto curare. Tutto qui. Futuro? Non voglio parlarne. Sono qui con la Nazionale. Ho già parlato del Napoli”.

Foto: Instagram Serie A