Lukaku fuori dai convocati con il Leeds. Lo United: “Botta durante l’allenamento”

Romelu Lukaku non è stato inserito tra i convocati per la sfida tra il Manchester United ed il Leeds. L’attaccante belga non prenderà parte al match di Perth, così come De Gea e Shaw. I Red Devils, però, hanno pubblicato un comunicato volto a spiegare i motivi dell’assenza dell’ex Everton e del portiere spagnolo. Questa la nota del club inglese: “Il tecnico del Manchester United Ole Gunnar Solskjaer ha spiegato perché non ha potuto contare su David De Gea e Romelu Lukaku per l’amichevole contro il Leeds United a Perth. Entrambi i giocatori non hanno disputato il match d’apertura del Tour 2019, la vittoria per 2-0 contro il Perth Glory, ma si spera possano tornare tra i disponibili per il match contro il Yorkshire all’Optus Stadium. De Gea non si è sentito bene poco prima del match, mentre Lukaku ha preso una botta in allenamento”.

Foto Twitter Manchester United