Lukaku: “Finalmente lavoro con Conte, mi ha sempre voluto. Razzismo? Hanno compreso”

Romelu Lukaku, attaccante dell’Inter, ha parlato dopo il successo del Belgio sulla Scozia toccando più argomenti ai microfoni di Sky Sport: “Sono finalmente con Conte e posso lavorare con lui, un allenatore che mi ha sempre voluto. Poi abbiamo un buon gruppo, come qui in Nazionale, sono stato felice di vedere alcuni miei amici qui. Non abbiamo concesso gol e ora dobbiamo cercare di mantenere la forma migliore per essere ancora più forti la prossima volta che ci ritroveremo. Razzismo? Le mie parole sono state poche ma potenti, tutti hanno compreso il mio messaggio. Ora penso che la Serie A si stia muovendo, spero che la UEFA e la FIFA saranno le prossime. E mi auguro anche la FA, perché molti miei amici giocano in Premier League. Lo hanno sperimentato anche sui social media. È qualcosa che deve accadere anche nel Regno Unito, ma in questo momento voglio solo concentrarmi sulle mie prestazioni”.

Foto: Inter Twitter