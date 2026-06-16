Lukaku faro del Belgio. I compagni elogiano la prestazione di Big Rom

16/06/2026 | 14:08:01

Nell’1-1 tra Belgio ed Egitto, c’è lo zampino di Big Rom, che dopo 20’’ propizia l’autore egiziana e regala un punto ai suoi. Tutti quanti in Nazionale, mister incluso, hanno riconosciuto quanto Romelu Lukaku sia fondamentale per la causa belga. Ecco alcune dichiarazioni rilasciate nei suoi confronti dai compagni, De Bruyne: “Nel primo tempo non abbiamo fatto benissimo ma nel secondo abbiamo trovato altre soluzioni. Anche se è stato un autogol, la presenza di Romelu è stata fondamentale. Sappiamo quanto possa essere pericoloso per i difensori avversari. Comunque, se guardiamo anche le altre partite della Coppa del Mondo, niente è scontato, nessuna gara è semplice”. Courtois: “Romelu è forte, lo sappiamo. L’allenatore ci dice spesso che anche chi entra dalla panchina può fare la differenza, non solo chi inizia la gara da titolare, proprio come ha fatto lui e gli altri che sono subentrati”. Tielemans: “Romelu deve sicuramente trovare la sua forma fisica migliore, è normale dopo una stagione così complicata. Ma sappiamo che è un giocatore fondamentale per noi”. Infine il CT Garcia: ”Non è ancora pronto per iniziare la partita dall’inizio. Non pensavamo nemmeno di poterlo avere con noi in questo Mondiale. 64 minuti in un’intera stagione non sono il massimo per giocare una Coppa del Mondo. È stupendo che sia tornato ma il suo corpo deve adattarsi alla competizione. Poteva addirittura segnare una doppietta con quel colpo di testa ma sono felice per lui e lo è tutto il gruppo. Lukaku è importantissimo per noi”.

Foto: Instagram Lukaku