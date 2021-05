Lukaku esulta: “È l’anno più bello della mia carriera”

Romelu Lukaku ha parlato dopo la conquista dello Scudetto: ecco le dichiarazioni del centravanti belga dopo il primo titolo vinto in nerazzurro ai microfoni di Sky Sport.

“Sono contento per tutti gli interisti del mondo. Sono contento per il mister, per il presidente e per tutti. Sono orgoglioso di giocare per l’Inter. Volevo festeggiare con la gente, per me e per tanti è il primo titolo. È l’anno più bello della mia carriera, anche l’anno scorso è stato buono ma quest’anno abbiamo anche vinto”.

FOTO: Twitter Inter