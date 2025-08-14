Lukaku esce per infortunio in Napoli-Olympiacos: problema alla coscia

14/08/2025 | 18:46:37

Si ferma Romelu Lukaku al 31′ di Napoli-Olympiacos. Il centravanti belga ha recuperato palla e poi provato il tiro ed in quel momento si accascia toccandosi la coscia sinistra. Problema muscolare dunque per l’attaccante che dopo le cure mediche dello staff sanitario ha lasciato il campo da gioco trascinando visibilmente la gamba. Seguiranno accertamenti nelle prossime ore da parte del club campano.

Foto: Instagram Serie a