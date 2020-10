Lukaku è una fabbrica da gol: trascina il Belgio con una doppietta

Romelu Lukaku è diventato ormai uno dei centravanti più forti d’Europa. Il calciatore del Belgio e dell’Inter è andato a segno due volte nel primo tempo in casa dell’Islanda. Il primo gol è arrivato con una delle sue tipiche azioni: controllo di petto in area e sinistro vincente dopo essersi girato grazie al fisico imponente in mezzo a due avversari. La doppietta, invece, con freddezza dagli undici metri. Il match di Nations League è terminato 2-1 per i fiamminghi.

Foto: Twitter ufficiale Euro 2020