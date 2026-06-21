Lukaku: “E’ normale che ci sia delusione. Ci siamo fatti prendere dall’emozione”

21/06/2026 | 23:52:13

Romelu Lukaku, attaccante del Napoli e del Belgio ha analizzato il pareggio contro l’Iran ai canali ufficiali della FIFA.

Le sue parole: “E’ normale essere molto delusi. Dobbiamo analizzare la partita: abbiamo avuto tantissime occasioni ma la palla non voleva proprio entrare”.

A parte la concretezza cos’altro è mancato? “Ci siamo fatti prendere troppo dalle emozioni. Non c’è molto altro da dire. Mettiamo troppe emozioni, serve mantenere di più la campa. Quando prepari una partita hai sempre un piano, bisogna seguirlo senza farci prendere dalla frenesia”.

A livello personale come pensa sia andata? “Molto bene . Sono contento per come ho giocato anche se mi dispiace che non abbiamo vinto. C’è poco altro da dire: dobbiamo vincere la prossima”.

Foto: sito Nations League