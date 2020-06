Lukaku e Lautaro tornano gemelli del gol. Eriksen inventa. Alla Samp non basta Thorsby

Un dominio assoluto nel primo tempo, qualche sofferenza nella ripresa. Ma l’Inter doveva vincere il recupero con la Sampdoria e lo ha fatto con disinvoltura, grazie a un primo tempo di assoluto spessore. Bellissima l’azione del primo gol al 10’: Lautaro per Eriksen che inventa per Lukaku davanti ad Audero. Il raddoppio al 33’: Lukaku fa viaggiare Candreva che dalla destra mette Lautaro nelle condizioni di colpire imparabilmente. L’Inter sfiora il terzo gol, rischia in chiusura di primo tempo quando Ramirez spreca e paga un po’m nella ripresa il recente ’impegno di Coppa Italia. La Samp accorcia all’8 con Thorbsy lesto nel tap-in dopo un colpo di testa di Colley respinto dalla traversa. Sempre bene Eriksen, poi i cambi di Conte e qualche sofferenza nel finale con la Samp che ci prova ma che non riesce a trovare il guizzo del 2-2. L’Inter sale a quota 57, portandosi a sei punti dalla Juve capolista e a cinque dalla Lazio.

CLASSIFICA: Juventus 63; Lazio 62; Inter 57; Atalanta 51; Roma 45; Napoli 39; Verona 38; Parma, Milan 36; Bologna 34; Cagliari, Sassuolo 32; Fiorentina 30; Udinese, Torino 28; Sampdoria 26; Genoa, Lecce 25; SPAL 18; Brescia 16

Foto: ANSA.it