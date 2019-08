Lukaku è in arrivo a Milano: ecco la foto prima della partenza

Romelu Lukaku ha fretta e voglia di Inter. Poco fa un aereo privato è decollato dal Belgio, tra poco l’attaccante ormai ex Manchester United sarà in Italia per le visite e per il primo bagno di Inter. Ecco Romelu, in compagnia dell’agente Federico Pastorello, prima della partenza per l’Italia: un sorriso che “parla”. Ricordiamo le cifre dell’operazione: 65 milioni, più di 10 bonus, più il 5 per cento da un’eventuale futura rivendita. Per Lukaku pronto un quinquennale da 7-7,5 milioni a stagione più bonus.

Foto: Pastorello Instagram