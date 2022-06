Lukaku-Dybala, perché per l’Inter è un’occasione unica. Perché non sono alternativi

L’Inter ha acceso i fari su Paulo Dybala e Romelu Lukaku. E noi abbiamo sempre detto che non sono certo alternativi, l’uno non esclude l’altro. Quindi, non tocca a noi spiegare cosa che non ci appartengono.

La verità è una: l’Inter sta lavorando intensamente per chiudere entrambe le operazioni e per consegnare a Simone Inzaghi un attacco atomico. Aspettiamo le firme, i dettagli, gli aggiornamenti, mettiamoci la prudenza che serve sempre, ma questa è la strada maestra. Certo, resistere agli assalti che prevedibilmente arriveranno per Lautaro (Tottenham in testa) sarebbe il massimo. Oggi questa è la posizione dell’Inter.

E bisognerebbe chiaramente valutare le posizioni di Correa (che vuole restare) e Dzeko. Magari facendo una cessione in difesa, Skriniar è un indiziato ma alle condizioni dell’Inter, magari raccogliendo un tesoretto con i vari Sensi, Pinamonti e compagnia. Il mercato è ancora lunghissimo.

Foto: Twitter personale