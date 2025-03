Lukaku: “Dopo il ritiro farò l’allenatore. Inizierò a studiare i corsi Uefa A e B”

Romelu Lukaku, attaccante del Napoli, ha parlato a Radio CRC, soffermandosi anche sulle idee che ha per quando finirà la carriera da calciatore.

Queste le sue parole: “Se farò l’allenatore? Penso di sì, una parte di me lo crede. Un’altra parte, però, ha ancora qualche dubbio. Alla fine della stagione inizierò i corsi UEFA A e UEFA B e vedrò cosa sento di fare”.

Qual è la parte di Napoli che preferisce? “Mertens mi ha consigliato Posillipo, passeggiare guardando il mare mi dà pace. Non sono ancora riuscito ad andare sulle isole, con gli allenamenti è complicato. Ma il calcio per me viene prima di tutto, anche se ogni tanto staccare qualche ora fa bene”.

Foto: sito Napoli