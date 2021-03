Lukaku devastante anche in Nazionale: 36 gol nelle ultime 31 partite

Non solo numeri straordinari nell’Inter, ma anche in Nazionale per Romelu Lukaku. L’attaccante belga è l’autentico trascinatore dei Diavoli Rossi, segnando 36 gol nelle ultime 31 partite disputate dal Belgio.

Big Rom ha segnato inoltre in tutte e 10 le gare di qualificazione agli Europei, venendo visto come autentico leader dai compagni.

In Nazionale, con il gol messo a referto ieri sera, Lukaku ha raggiunto le 59 reti, raggiungendo in questa classifica David Villa che li ha realizzati con la maglia della Spagna.

Foto: Twitter Belgio