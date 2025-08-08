Lukaku: “Risultati negativi in preseason? La situazione cambierà. De Bruyne? Ecco cosa gli ho detto”

08/08/2025 | 14:40:31

Romelu Lukaku è intervenuto di recente ai microfoni di DAZN. Ecco le parole dell’attaccante del Napoli: “Conte cerca sempre di stimolarmi a dare il meglio di me. Può essere duro ma anche gentile, dipende dal momento e questa è sempre stata la nostra forza. Non ho mai avuto paura che potesse andare via, infatti è rimasto. Noi siamo qui per lavorare e l’obiettivo è vincere. Io darei tutto per lui e per la squadra. Adesso inizia un altro campionato, ricominciamo da zero, vogliamo migliorare”. Sui risultati della preseason: “Chi non vince non è contento, è normale, ma alla fine dobbiamo guardare in avanti e migliorare tutti gli aspetti. Abbiamo ancora tante partite da giocare, cambierà la situazione”. Sulla sintonia con De Bruyne: “Abbiamo parlato solo due volte, la mia relazione con lui non è basata sul calcio ma a livello umano. Ci conosciamo da bambini, avevamo 13 anni, abbiamo esordito nello stesso anno, la nostra carriera ha corso per un po’ insieme. Ora giocarci insieme ogni giorno è bello, era capitato solo con Mourinho al Chelsea, eravamo piccoli, eravamo anche nello stesso appartamento. Lui si è integrato molto bene nella squadra. Cosa gli ho detto? Che abbiamo una bella squadra con uomini veri e tifosi eccezionali. Poi lui l’ha visto personalmente. Ora capisce anche un po’ di italiano, è molto intelligente. Poi noi parliamo già dalla scuola 3-4 lingue. Si sta trovando molto bene, mi aspetto tanto da lui”.

Foto: X Napoli