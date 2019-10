Lukaku da record: è il primo giocatore a segnare 50 gol con la nazionale belga

Romelu Lukaku continua a collezionare record su record in Nazionale. L’attaccante dell’Inter ha sbloccato il punteggio di Belgio-San Marino, match valido per la settima giornata delle qualificazioni ad Euro 2020, siglando il gol numero 50 in Nazionale, mai nessuno era arrivato a un tale traguardo. Non contento, il gigante nerazzurro ha trovato anche la doppietta personale al minuto 41.

https://twitter.com/BelRedDevils/status/1182374160607129600

Foto: Mirror