Lukaku: “Da quando ho lasciato l’Inter, intorno a me non c’è mai stata tranquillità. Napoli? Non sto chiedendo di andarmene”

30/05/2026 | 17:20:27

L’attaccante del Napoli e della Nazionale belga, Romelu Lukaku, ha concesso un’intervista al quotidiano belga Het Nieuwsblad. Queste le sue parole:

“Mi sento sempre più in forma. Abbiamo fatto dei test di sprint di recente, ho raggiunto 35,5 chilometri orari. L’ultima volta che sono stato così veloce è stato anni fa. L’unica cosa che mi manca sono le partite. Ma con la Nazionale stiamo facendo tutto il possibile per ritrovare il ritmo. Vengono organizzate partite apposta per me. I problemi con il Napoli quando sono rimasto in Belgio? Ho chiamato i membri del consiglio per dire che sarei tornato non appena mi fossi sentito meglio. Il mio corpo aveva bisogno di una pausa. In Italia il calcio è passione e le polemiche non mancano mai. Da quando ho lasciato l’Inter qualche anno fa, intorno a me non c’è mai stata tranquillità. Non partecipo a queste cose. Lasciate che la gente viva la propria vita, ragazzi. Per quanto riguarda il mio rapporto con il Napoli: è tutto tranquillo. Non c’è un solo problema. Tutti capiscono perché ho fatto quello che ho fatto. Conte rimasto deluso da me? Lasciate che la stampa parli. Io conosco la verità. L’allenatore e io abbiamo parlato. Lui mi conosce, sa che sono un vincente e che farei di tutto per dare il massimo. Non sono il tipo di giocatore che accetta passivamente i fatti e intasca lo stipendio senza fare nulla. Non sono fatto così. L’allenatore lo sa. Va tutto bene. Se il Napoli vuole tenermi? Dovreste chiederlo a loro. Ho avuto una prima stagione fantastica a Napoli, la seconda un po’ meno, ma voglio rivivere quei momenti di successo. Non sto chiedendo di andarmene”.

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