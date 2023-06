Lukaku: “Da bambino non potevo permettermi di vedere una finale di Champions nemmeno in TV. Poterla giocare è il mio sogno”

Romelu Lukaku ha parlato ai microfoni della CNN in merito alla finale di sabato, ricordando il suo passato. Ecco le sue parole: “Ricordo molto bene i tempi in cui non potevo nemmeno permettermi di guardare una finale di Champions League nemmeno in TV. Me le recuperavo su Youtube, sui computer della mia scuola. Essere in questa posizione oggi è fantastico, poterla giocare è il mio sogno: affrontiamo quella che è con ogni probabilità la miglior squadra al mondo, voglio soltanto godermi il momento senza pressioni. Cercando di raggiungere il miglior risultato possibile. In passato ho sempre avuto una sorta di blocco mentale, oggi non lo avverto più”.

Foto: Instagram Inter