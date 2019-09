Lukaku critico con il videogioco FIFA: “Solo 75 in velocità? PES, non deludermi”

Sulle condizioni di forma e la velocità di Romelu Lukaku si parla periodicamente da anni. Alcuni lo accusano di non essere in condizione ottimale, altri a suo parere ne sottovalutano l’agilità sul terreno da gioco. Questa estate, lo stesso attaccante aveva pubblicato un video attraverso i propri profili social nel quale venivano svelate le velocità di punta toccate dai vari giocatori del Manchester United durante i test atletici pre-campionato. Questo per mostrare a tutti come fosse il secondo giocatore più rapido della rosa dopo solo il giovane Diego Dalot, e che era arrivato a toccare i 36,25 chilometri orari. Le polemiche non si sono spente neanche ora che il belga è giunto all’Inter e stavolta, come era in realtà già successo in passato, il centravanti se l’è presa con i videogiochi. Nel mirino di Lukaku c’è infatti l’EA Sports, che sviluppa il famoso videogioco calcistico FIFA. Nella demo di quest’ultimo, infatti, si scorge tra le valutazioni del giocatore un valore di 75/99 in velocità, decisamente troppo basso per il diretto interessato, che ha risposto con una storia sul proprio account Instagram facendo appello anche al concorrente PES: “EA Sports FIFA, velocità 75? Avete dimenticato i 36 km/h… PES, non deludermi…“.

Foto: twitter Inter