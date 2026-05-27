Lukaku contro Tedesco: “Thierry Henry era l’uomo giusto per Euro 2024. Avrebbe responsabilizzato tutti”

27/05/2026 | 14:11:04

L’attaccante del Napoli e della Nazionale belga, Romelu Lukaku, ha concesso un’intervista a La Dernière Heure. Queste le sue parole sull’Europeo 2024:

“C’era un piano di gioco che, da calciatori, sentivamo non avrebbe funzionato. In campo percepisci certe cose immediatamente e capisci che la strada intrapresa non porterà risultati. Thierry Henry? Per noi era l’uomo giusto. Avrebbe responsabilizzato tutti senza proteggere nessuno. Rudi Garcia? Ha idee chiare, ascolta i giocatori e poi decide”.

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