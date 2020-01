Lukaku: “Conte? Quando ho visto la sua Italia nel 2016 ho deciso di voler lavorare con lui”

Romelu Lukaku si racconta. L’attaccante belga dell’Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Tiki Taka: “Il video di presentazione al mio arrivo a Milano? Mi piace molto, anche il nome gigante buono: la mia educazione è stata quella di essere buono e avere rispetto per la gente. Conte? La prima partita che giocai contro di lui prima degli Europei nel 2016, un’amichevole a Bruxelles, mi accorsi che giocavano con Pellé ed Eder: dopo 15 minuti Pellé ebbe tre occasioni da gol. La sua idea di calcio mi piace molto, i due attaccanti sono fondamentali: ci divertiamo e ci sono molte occasioni da gol. Poi parlammo un po’ e lui mi disse che sarebbe stato allenatore del Chelsea, la mia ex squadra, ma non c’era possibilità di andare con lui: ma gli dissi che se ci fosse stata un’altra opportunità in futuro, l’avrei fatto subito”.

Foto: Twitter ufficiale Inter