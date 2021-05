Lukaku: “Conte mi apprezza perché in campo faccio ciò che mi chiede”

Romelu Lukaku è stato intervistato da Rtbf Sport. L’attaccante dell’Inter, nel corso dell’intervista si è soffermato anche sul rapporto con Antonio Conte. “Mi apprezza tanto perché so fare tutto quello che mi chiede in campo. So attaccare, so difendere, so giocare con le spalle alla porta e attaccare in profondità. Ma anche per la mia mentalità. Sa che non ho paura di lavorare. Se giochi per lui, dovresti sapere che il lavoro è molto intenso”.

Poi sull’addio al Manchester United: “Le cose non andavano più bene, va detto. Se c’è un’opportunità migliore da qualche altre parte, che ti permette di sperimentare altro, perché non provarci? Io l’ho fatto e vediamo che succede”.

Infine, il belga, immagina già un futuro post calciatore. “Ho intenzione di diventare allenatore, ma prima le giovanili. Passo dopo passo”.

FOTO: Twitter Inter