Lukaku: “Conte il miglior allenatore avuto. Arabia? Ho parlato con miei compagni, è un Paese che ti dà tutto”

Romelu Lukaku, attaccante della Roma, che tornerà al Chelsea dopo il prestito, ha parlato del futuro a VTM.

Queste le sue parole: “Possibilità di andare inn Arabia un anno fa? Sì. È stato davvero intenso in quel momento. Per due settimane. Per due giorni di seguito ho pensato: ‘Sì, vado’, ‘No, non vado’. Ho avuto paura per un momento, tutti sono andati lì solo dopo che avevo declinato l’offerta. Ho parlato spesso con Yannick Carrasco della vita lì. Vive in un complesso, ma lì hai davvero tutto”.

Sul futuro: “A molte persone piace parlare, forse perché non ho un agente. Ma deciderò. Ho il controllo della mia situazione. Farò una scelta e una volta che la spiegherò, tutti saranno d’accordo con me. Guarda, ogni volta che ho deciso di restare o di andare via da qualche parte, alcuni fattori, ad esempio il mio rapporto con l’allenatore, si sono rivelati la scelta giusta. È come avere una relazione con una donna. Se non facciamo più clic, perché stare insieme?”.

Chi è stato il tuo miglior allenatore finora? “Antonio Conte”.

Foto: Instagram Roma