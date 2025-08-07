Lukaku: “Conte il mio padre calcistico. De Bruyne? Gli ho spiegato cosa significa giocare qui”

07/08/2025 | 10:15:21

Romelu Lukaku è uno dei protagonisti presenti tra le pagine de La Gazzetta dello Sport. L’attaccante del Napoli ha rilasciato una lunga intervista tra le colonne della rosea. Ecco alcuni momenti salienti della chiacchierata: “Pullman scoperto nel post scudetto? Ricordo tanta gente che festeggia, sorrisi, la gioia di una città. È stato bellissimo. Non avevo mai vissuto una festa così, un’esperienza unica”. Il rapporto con Conte: “Abbiamo la stessa mentalità: solo con il lavoro si migliora. Lui ha un’idea calcistica che si adatta alle mie caratteristiche e io, quando sono a casa, cerco apprendere i concetti di gioco che vuole. La nostra relazione ha sempre funzionato, perché sa darmi ogni giorno quegli stimoli per cercare di essere sempre il più forte. Lui è un po’ il mio padre calcistico. Proprio come lo sono stati Roberto Martinez nel Belgio, Koeman all’Everton e Ariel Jacobs all’Anderlecht. Sono loro che mi hanno cambiato la vita”. Meriti sull’arrivo di De Bruyne: “Ce ne sono pochissimi. Giusto due chiamate, molto semplici. Gli ho spiegato cosa significa giocare qui, che siamo una squadra che vuole migliorare e confermarsi per l’anno prossimo. Sarà una grande sfida ma a lui piacciono le sfide”.

Foto: Instagram Serie A