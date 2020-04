Lukaku: “Conte, che discorso quando eravamo sotto 2-0 nel derby. L’intesa con Lautaro? Vi svelo il segreto”

Romelu Lukaku, attaccante dell’Inter, ha risposto ad alcune domande su Twitter poste dai suoi follower. Queste le parole del belga: “Il gol preferito con l’Inter finora? Il mio primo gol. E’ stato l’inizio di tutto. Il più bello? Il secondo con il Genoa, ho mostrato un po’ di qualità. La cosa migliore di giocare a Milano? Giocare in un San Siro pieno è grandioso. Lo amo. Le differenze principali tra Serie A e Premier League? Qui tatticamente sei testato ogni settimana. In Premier la velocità è più alta. Il discorso di un allenatore di maggiore ispirazione nella mia carriera? Conte, quando eravamo sotto 2-0 contro il Milan. Non ha urlato per niente, ci ha detto cosa fare e dove trovare spazio, noi abbiamo fatto il resto. Come ho fatto a trovare così in fretta l’intesa con Lautaro Martinez? La comunicazione è il segreto”, ha confessato Lukaku.

