Lukaku, confermato il tabù Juventus: Bonucci e De Ligt lo frenano

Quando vede bianconero Romelu Lukaku si trasforma, in negativo. Il centravanti belga già con l’Inter non è mai riuscito a segnare su azione alla Juve, l’unico gol nei cinque precedenti è arrivato su calcio di rigore lo scorso maggio, ieri ha confermato questa tendenza. Anche con il Chelsea Romelu non è riuscito ad incidere, sciupando una ghiotta opportunità sul finale di gara. Gran merito va dato anche alla fase difensiva bianconera con Bonucci e De Ligt che hanno ben limitato l’attaccante.

Foto: Twitter Champions