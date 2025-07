Lukaku: “Con Lucca mi trovo bene, possiamo giocare insieme. De Bruyne? Gli ho chiesto di essere ancora protagonista”

21/07/2025 | 13:31:11

Romelu Lukaku, attaccante del Napoli, ha parlato a Sky Sport nel corso del ritiro di Dimaro.

Queste le sue parole: “Penso che stiamo lavorando molto bene con la squadra, è un momento importante per noi. Ci aspetta una stagione lunga, ma siamo qui con la mentalità giusta”.

Su Conte: “Conte è sempre più duro, cerca sempre di migliorare. Il nostro mantra è fare sempre meglio”.

Sull’arrivo di Lucca: “Sto cercando di aiutarlo sulla parte tattica, abbiamo tante giocate codificate. Per il resto è un bravo ragazzo, che ha qualcosa che può aiutarci. Penso per esempio a come Lucca attacca la porta. Con lui abbiamo un’arma in più per difendere lo scudetto. È uno che mi può anche aiutare in campo se giochiamo insieme, quello dipende dal mister”.

Sul mercato: “Il mercato non è ancora finito, la società sta provando a fare ancora altre cose. I giocatori che saranno qui a fine mercato saranno quelli con cui lottare nella prossima stagione”.

Su De Bruyne: “De Bruyne è uno semplice, un ragazzo molto legato alla sua famiglia. Gli ho chiesto di essere protagonista come al Manchester City e in nazionale. Lo conosco da quando avevamo 13 anni, lo sapete tutti. Kevin ha deciso di venire qui e siamo tutti moto contenti”.

Foto: sito Napoli