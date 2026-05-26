Lukaku: “Con il Napoli nessun problema, ho un altro anno di contratto. Infastidito da alcune notizie…”

26/05/2026 | 15:40:38

Romelu Lukaku, attaccante del Napoli e della Nazionale belga, in un’intervista concessa a Het Nieuwsblad, ha raccontato il suo momento personale, partendo proprio dalle sue condizioni fisiche: “Mi sento sempre meglio. Oggi sono in una condizione decisamente superiore rispetto a prima dei Mondiali del 2022, un torneo a cui in realtà non avrei dovuto partecipare. Insieme allo staff della nazionale stiamo facendo un lavoro straordinario per il mio recupero, tanto che le prossime partite saranno organizzate proprio per aiutarmi a ritrovare il ritmo ideale. Non affronto questa avventura pretendendo il posto da titolare o pensando di giocare subito un’ora: sarebbe folle. Qui parliamo dei Diavoli Rossi ai Mondiali e conta solo il bene della squadra. Ho giocato appena 64 minuti in stagione, quindi bisogna essere realisti. Il mio obiettivo è fare di tutto per farmi trovare pronto e dare il mio contributo non appena ci sarà bisogno”.

Il rapporto con il Napoli: “Sono un po’ infastidito dal modo in cui alcuni media italiani hanno presentato le cose. Hanno esagerato molto. Non sono venuto qui in vacanza. Volevo tornare a essere la migliore versione di me stesso il più velocemente possibile. Per i Mondiali, ma anche per il Napoli. Per quanto riguarda il mio rapporto con il Napoli, va tutto benissimo e non c’è alcun problema. I tifosi e l’ambiente hanno capito perfettamente i motivi del mio comportamento. Il mio amore per questa maglia e per la città rimane intatto: ho ancora un anno di contratto e nella mia testa sono a tutti gli effetti un giocatore del Napoli. Non sono certo il tipo che punta i piedi per andarsene”.

Foto: Insagram Lukaku