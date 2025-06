Lukaku: “Con De Bruyne il Napoli fa un salto di qualità. Finirò la carriera all’Anderlecht”

23/06/2025 | 19:21:23

L’attaccante del Napoli, Ronelu Lukaku, ha parlato a Het Laatste Nieuws, dove ha raccontato il suo stato d’animo per lo scudetto e altri temi.

Queste le sue parole: “In una scala da 1 a 10 oggi mi sento da 11. È davvero fantastico. Ora sono in vacanza, è meraviglioso tornare a Bruxelles per un po’. Con i miei figli (Romeo e Jordan, ndr) , mia madre, mio ​​fratello. Ieri sono andato a Efteling con i miei figli. Ho 32 anni e non c’ero mai stato prima. È stato super”.

Avrebbe preferito essere al Mondiale per Club? “Sarebbe stata una bella esperienza, ma è bello rilassarsi un po’ e andare a letto un po’ più tardi”.

Cosa pensa del fatto che giocatori come Doku siano stati spinti al limite durante questa competizione? “Penso che dovremmo evolvere il calcio verso un sistema simile all’NBA. Anche loro giocano molte partite. Corriamo quindici chilometri a partita, anche a un’intensità molto alta, il che richiede molto al corpo. Ma poi bisogna anche concedersi più riposo. Io darei a tutti un riposo obbligatorio di sei settimane dopo la stagione, come nell’NBA, seguito da quattro settimane di preparazione. La FIFPRO rappresenta gli interessi dei giocatori, ma non conosco nessuno che abbiano effettivamente visitato per sentire cosa ne pensano i giocatori”.

I giocatori al Mondiale per Club inizieranno la stagione esausti? “Sì, ma può anche avere un effetto positivo. Ti senti in forma, sei nel flusso, quindi non soffrirai molto nella preparazione per la nuova stagione”.

Quando tornerà a Napoli? “Il 15 luglio”.

Giocherà ancora lì? “Resterò sicuramente al Napoli”.

Con De Bruyne avrà un connazionale in squadra: “Sono felice che venga da noi. È ciò di cui il Napoli ha bisogno per fare il passo successivo. Siamo appena diventati campioni e non vogliamo solo confermarci, vogliamo anche migliorare”.

Ha avuto un ruolo importante nel suo arrivo? “Ne ho parlato con lui un paio di volte in Nazionale, e mi ha anche chiamato una volta. Gli ho spiegato in mezz’ora come funzionano le cose qui. Ma anche dove avrebbe potuto cercare meglio un alloggio e cose del genere. Dries (Mertens, ndr) e io abbiamo fatto del nostro meglio per convincerlo, e Kevin ha fatto la scelta giusta”.

Napoli è diversa da Manchester: “Un calciatore del Napoli riceve tanto amore, sono felice che Kevin possa vivere questa esperienza. Giocare a calcio in Italia è incomparabile, c’è una passione che non si vede. Ma c’è anche un lato negativo. Ho giocato in club dove i tifosi venivano agli allenamenti quando le cose non andavano bene. Non è bello, ma poi ti rendi conto che devi dare il massimo ogni giorno”.

Cosa significa il suo arrivo? “Antonio Conte giocava con due attaccanti, ora ne gioca uno solo. Ma lo conosco, dal terzo allenamento le linee di corsa e gli schemi offensivi saranno chiari”.

È riuscito a realizzare di aver vinto un altro scudetto? “Sapevo che saremmo diventati campioni. A un certo punto abbiamo pareggiato con l’Inter, ma poi li abbiamo dominati. Secondo tutti gli esperti, l’Inter era la squadra migliore in quel momento, ma noi eravamo semplicemente più forti. C’era molta fiducia nel gruppo. Ma solo quando Conte, a cinque giornate dalla fine, ha detto: ‘Ragazzi, ora ci siamo, puntiamo a quel titolo’, quella è stata la conferma di cui avevamo bisogno. Anche dopo è stata un’altalena di emozioni. Avremmo dovuto essere sicuri di quel titolo molto prima”.

Ha messo a tacere i critici con un video :“È semplicemente la storia della mia vita. Fin da piccolo, anche quando sono passato dal Wintam al Lierse, la gente mi guardava in modo strano. Lo stesso quando sono andato all’Anderlecht. Dopo quel periodo difficile al Chelsea (nell’estate del 2023, ndr) tutti pensavano che fosse finita per me perché ero finito in squadra B. Ma quella è stata una loro scelta. Volevo davvero tornare in squadra A dopo quel prestito all’Inter. Ma sono rimasto in silenzio, perché non volevo che in seguito mi incolpassero di qualcosa che avrebbe bloccato un trasferimento. Ho dovuto anche giocare a scacchi mentalmente, ma ho sempre mantenuto la mia pace interiore. Chi mi conosce sa che sono un vero professionista”.

Quando tornerà all’Anderlecht? “Ho ancora un contratto con il Napoli fino al 2027 e voglio portarlo a termine. Voglio davvero ottenere il massimo per quel club che mi ha dato fiducia quando nessuno mi voleva. Dopo, potrebbe essere il momento di tornare a casa. L’ho promesso anche al mio figlio maggiore, che gioca anche lui nell’Anderlecht. Spero che le controversie interne si siano risolte entro quella data”.

A 34 anni potrà dare un contributo sul campo all’Anderlecht?

“Non verrò per rilassarmi, amo troppo il gioco per questo. Per quanto riguarda la famiglia, penso che il 2027 sia il momento giusto per tornare a casa. Ma se la bestia che è in me mi dice che posso continuare ai massimi livelli, allora lo farò. Con la guida medica di Lieven Maesschalck e del dottor Kristof Sas, posso continuare a giocare ai massimi livelli per tutto il tempo che voglio”.

Foto: Instagram personale