Lukaku come ai vecchi tempi: devastante, immarcabile, decisivo

Romelu Lukaku: uno show contro l’Atalanta, una prestazione sontuosa, l’attaccante che fa la differenza. Schierato titolare, ha colpito quasi subito, poi non è uscito dalla partita, un pericolo costante. E nel secondo tempo un cioccolatino per servire Brozovic nella prateria con successivo assist del croato a Lautaro Martinez per il terzo gol, quello della sicurezza. Simile giocata, da sola, avrebbe giustificato il prezzo del biglietto. Un Lukaku così, immarcabile e decisivo, porterà Simone Inzaghi a porsi una domanda in vista della finale Champions di Budapest: è giusto partire con Dzeko titolare oppure è più giusto dare spazio dall’inizio all’irrefrenabile Romelu? Bella domanda, solo Simone può rispondere, soltanto lui conosce gli equilibri giusti. Di sicuro un Lukaku così meriterebbe la ribalta e la copertina a colori.

Foto: Instagram Inter