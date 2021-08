Lukaku colpisce subito: gol al 15′ di Arsenal-Chelsea

Ha impiegato quindici minuti, Romelu Lukaku, per segnare il suo primo gol stagionale con la maglia del Chelsea. L’attaccante belga, colpo di mercato dei Blues in questa sessione di mercato, è stato schierato titolare nella seconda giornata di campionato contro l’Arsenal. Romelu ha subito ripagato la fiducia di Tuchel visto che al 15′ ha subito sbloccato la partita: Reece James serve un assist perfetto e Lukaku spinge la palla in rete.

Foto: Twitter Chelsea