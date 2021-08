Lukaku al Chelsea rompe i record: è l’acquisto più costoso dell’era Abramovich

L’acquisto di Romelu Lukaku dall’Inter per 115 milioni di euro ha dato vita a un nuovo record per l’acquisto più costoso del Chelsea. Scavalcati Kai Havertz e Kepa Arrizabalaga, rispettivamente arrivati dal Bayer Leverkusen e dall’Athletic Club per 80 milioni. Quarto posto per Alvaro Morata, 66 milioni al Real Madrid e chiude la top 5 Christian Pulisic con i 64 milioni incassati dal Borussia Dortmund. Ecco la top 10 degli acquisti più ingenti:

1 – Romelu Lukaku dall’Inter, 115 milioni di euro

2 – Kai Havertz dal Bayer Leverkusen, 80 milioni di euro

3 – Kepa dall’Athletic Club, 80 milioni di euro

4 – Alvaro Morata dal Real Madrid, 66 milioni di euro

5 – Christian Pulisic dal Borussia Dortmund, 64 milioni di euro

6 – Fernando Torres dal Liverpool, 58,5 milioni di euro

7 – Jorginho dal Napoli, 57 milioni di euro

8 – Timo Werner dal Lipsia, 53 milioni di euro

9 – Ben Chilwell dal Leicester City, 50,2 milioni di euro

10 – Mateo Kovacic dal Real Madrid, 45 milioni di euro